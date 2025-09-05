Врач Звонков призвал вызывать скорую помощь только при наличии реальной угрозы жизни

Врач-терапевт Андрей Звонков в разговоре с Life.ru подчеркнул, что скорую помощь следует вызывать только при наличии реальной угрозы жизни. Он отметил, что если нет нарушения сознания, дыхания, работы сердца или признаков мозговой симптоматики, то это не требует вмешательства неотложной медицинской помощи.
По мнению терапевта, вызов скорой помощи для проверки глюкометра или снятия кардиограммы ночью, когда можно обойтись посещением поликлиники, является необоснованным, написал «ФедералПресс».
Звонков предложил ввести в карты вызовов скорой отметку об обоснованности. Он призвал ответственно подходить к вызову скорой, используя ее только в экстренных случаях.
