Врач Звонков призвал вызывать скорую помощь только при наличии реальной угрозы жизни

Врач-терапевт Андрей Звонков в разговоре с Life.ru подчеркнул, что скорую помощь следует вызывать только при наличии реальной угрозы жизни. Он отметил, что если нет нарушения сознания, дыхания, работы сердца или признаков мозговой симптоматики, то это не требует вмешательства неотложной медицинской помощи.