Врач Зуева развеяла мифы о передаче гепатита В и С бытовым путем

Исполняющая обязанности Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ №1 ДЗМ, кандидат медицинских наук Анна Зуева Перепиши в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что гепатиты В и С не передаются бытовым путем.

Зуева подчеркнула, что заразиться этими вирусами можно только через кровь или половым путем. По ее словам, общие тарелки и посуда не способствуют распространению заболевания.

Однако есть исключение — если у одного из партнеров есть стоматит или рана в ротовой полости, то риск заражения при поцелуе небольшой, но все же присутствует. Врач также напомнила, что вакцинация может защитить от гепатита В, если есть риск заражения от партнера.