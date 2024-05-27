Врач Зубова: сосудистые звездочки появляются из-за повышенной хрупкости мелких сосудов

Сосудистые звездочки на коже со временем появляются у многих людей. Зачастую они сигнализируют о повышенной хрупкости мелких сосудов, сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, также причиной таких изменений может стать наследственная предрасположенность. Вероятность развития сосудистой сетки значительно выше у беременных женщин и людей с лишним весом.

Избавиться от «звездочек» поможет эстетическая коррекция. Сейчас их удаляют с помощью склеротерапии или лазерной коагуляции, отметила Зубова.