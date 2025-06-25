Врач Зубова призвала россиян включить в летний рацион свежевыловленную рыбу

Врач и эксперт Лаборатории «Гемотест» Нина Зубова в интервью изданию Челны Live подчеркнула важность употребления рыбы в летний период. По ее словам, рыба является ценным источником питательных веществ, способствующих укреплению здоровья.

Зубова отметила, что рыба содержит легкоусвояемые белки, которые необходимы для регенерации клеток и поддержания защитных функций организма.

«Рыба — источник легкоусвояемых белков, которые содержат полный набор незаменимых аминокислот, участвуют в регенерации клеток, поддерживают защитные функции и обеспечивают нормальное течение биохимических процессов в организме», — сказала она.

Также рыба богата полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, которые поддерживают иммунитет, укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают когнитивные функции и регулируют липидный обмен.

Кроме того, рыба содержит витамин D, который обеспечивает минерализацию костной ткани, и витамин B12, критически важный для нервной системы и кроветворения.

Нина Зубова напомнила, что в рыбе также содержатся йод, цинк и селен — мощный антиоксидант. Она рекомендовала включать в летний рацион свежевыловленную рыбу, особенно мясо дикого или аквакультурного лосося, скумбрии, сардины, речного и морского окуня, форели.