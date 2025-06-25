Врач Зубова предостерегла от включения сушеной и копченой рыбы в детское меню

Специалист Лаборатории «Гемотест» Нина Зубова сообщила изданию Челны Live, что сушеная и копченая рыба могут оказаться чересчур насыщенными для детского организма из-за высокого содержания соли и тяжелых жиров.

«Детям, особенно в раннем возрасте, не рекомендуется давать сушеную и копченую рыбу. Она содержит много соли — в результате в организме ребенка будет задерживаться жидкость. А это грозит отеками и повышением артериального давления», — пояснила врач.

По словам Зубовой, определенные сорта сушеной и копченой рыбы обладают высоким содержанием жиров, которые могут быть слишком тяжелы для пищеварительной системы ребенка.

Врач рекомендует более здоровые альтернативы: «Вместо такой рыбы лучше предложить ребенку отварную, запеченную или приготовленную на пару — это гораздо более полезный и безопасный вариант для детского питания. В целом предпочтение следует отдать морской рыбе, которая прошла санитарный контроль перед продажей. Употребление речной рыбы детям младшего возраста не рекомендуется».

Зубова обратила внимание на опасность недожаренной речной рыбы, которая может быть источником паразитов, таких как описторхи, клонорхи или широкие лентецы. Кроме того, медик подчеркнула важность употребления рыбы в летний период, отметив, что этот продукт обогащает организм белком, витаминами и укрепляет сердце.