Врач Зубова: пожилым людям во время гололеда лучше выходить на улицу с лыжными палками

Хирург, эксперт Лаборатории «Гемотест» Нина Зубова в беседе с «Известиями» рассказала россиянам, как избежать серьезным травм во время гололеда.

По словам медика, людям в возрасте, у которых кости с годами становятся более хрупкими, лучше не выходить из дома во время гололеда или же брать с собой для дополнительной опоры лыжные палки. Дело в том, что падение в пожилом возрасте может вызвать серьезные последствия для здоровья. Все эти предупреждения касаются и беременных женщин.

Так, в случае обычного ушиба хирург советует приложить лед и обеспечить покой, а вот переломы костей и сотрясение мозга нуждаются в профессиональной медицинской помощи.

Если у человека есть подозрение на перелом, необходимо вызвать скорую помощь, при этом обеспечив покой для поврежденной части тела. Холод поможет уменьшить отек и снизить боль, добавила Зубова.