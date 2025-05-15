Врач Зубова назвала признаком укуса ядовитой змеи две четкие точки от клыков
Умение сохранять спокойствие и определять ядовитость укуса может спасти жизнь при встрече со змеей. Для оказания первой помощи необязательно разбираться во всех видах змей — достаточно внимательно изучить саму рану, рассказала врач Нина Зубова в беседе с Ura.ru.
По словам медика, признаки укуса ядовитой змеи — четкие следы зубов, расположенные двумя отдельными точками.
«У неядовитых змей зубы обычно мелкие и располагаются в ряд», — пояснила эксперт.
Также характерно быстрое возникновение неприятных ощущений после укуса ядовитой змеи: появляются сильная боль, покраснение, зуд и опухоль в месте поражения. Вскоре может начаться головокружение, тошнота и слабость, предупредила Зубова.