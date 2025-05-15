Врач Зубова назвала признаком укуса ядовитой змеи две четкие точки от клыков

Умение сохранять спокойствие и определять ядовитость укуса может спасти жизнь при встрече со змеей. Для оказания первой помощи необязательно разбираться во всех видах змей — достаточно внимательно изучить саму рану, рассказала врач Нина Зубова в беседе с Ura.ru.