Врач Зубарева: закрытая крышка при смыве унитаза снижает распространение бактерий

Посещая туалет, многие люди не задумываются о возможных негативных последствиях своих действий. О вреде бактерий и вирусов, которые разлетаются в воздухе при каждом смыве и оседают на полотенцах и зубных щетках, предупредила врач-терапевт Наталья Зубарева в своем Telegram-канале, пишет сайт therussiannews .

Еще одна вредная привычка — длительное сидение на унитазе со смартфоном в руках. По словам Зубаревой, это увеличивает нагрузку на сосуды малого таза и может привести к неприятным последствиям, включая появление геморроя.

Гаджеты — настоящий рассадник бактерий, в том числе болезнетворных. Если использовать их в туалете, все попавшие на них патогенные микроорганизмы окажутся на других предметах повседневного использования.