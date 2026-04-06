Врач Зорина порекомендовала употреблять пробиотики для поддержки иммунитета в сезон простуд

Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики краевого минздрава Анна Зорина поделилась с «Краснодарскими известиями» советами по укреплению иммунитета в сезоны, когда организм наиболее уязвим к простудам и вирусам.

По словам специалиста, иммунная система — это защита от инфекций и неблагоприятных факторов среды. Укрепить иммунитет можно с помощью здорового образа жизни: правильного питания, физической активности, качественного сна и управления стрессом.

Зорина подчеркнула важность сбалансированного рациона. В меню должны быть овощи и фрукты как источник витаминов A, C, E и минералов. Также необходимы белок (мясо, рыба, бобовые, молочные продукты) и полезные жиры (оливковое масло, орехи, авокадо).

Отдельно врач выделила пробиотики — йогурт, кефир и ферментированные продукты, которые поддерживают микрофлору кишечника, напрямую связанную с иммунитетом. Для укрепления иммунитета врач рекомендовала умеренные физические нагрузки, например ходьбу, плавание и упражнения с собственным весом.

Также важен качественный сон: взрослым рекомендуется спать семь–девять часов, детям требуется больше. Для снижения стресса Зорина посоветовала релаксацию, дыхательные практики и хобби.

Среди других рекомендаций — контрастный душ, прогулки на свежем воздухе, умеренное пребывание на солнце, вакцинация и регулярные медицинские обследования.

Врач подчеркнула, что укрепление иммунитета — это комплекс мер, который требует времени и не может быть достигнут за один день. Витаминные добавки следует принимать только по назначению специалиста, чтобы не навредить организму.