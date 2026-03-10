Врач Золотова призвала поддерживать норму витамина D приемом колекальциферола

Многие считают, что летнего солнца достаточно для обеспечения организма витамином D на весь год. Однако данные показывают, что даже после отпуска у 62% россиян обнаруживают недостаток этого витамина, а к весне этот показатель растет до 84%. Врач-диетолог и эндокринолог Елизавета Золотова рассказала «Газете.Ru» , почему так происходит и как справиться с дефицитом.

По словам эксперта, в большинстве регионов России солнечные лучи падают на поверхность земли под острым углом, из-за чего кожа не вырабатывает витамин D минимум шесть месяцев в году. Даже летом синтез витамина затруднен из-за одежды и средств с SPF-защитой.

Эндокринолог предупреждает, что специально увеличивать время пребывания на солнце не стоит, так как это может повысить риск онкологических заболеваний. Она также отмечает, что способность синтезировать витамин D снижена у пожилых людей, обладателей темного оттенка кожи, а также у пациентов с заболеваниями печени и почек.

Золотова подчеркивает важность скрининга на уровень витамина D для групп риска: людей старше 50 лет, беременных, лиц с избыточным весом и тех, кто страдает хроническими заболеваниями ЖКТ.

Оптимальным способом поддержания нормы витамина D считается прием колекальциферола (форма D3). Врач рекомендует отдавать предпочтение лекарственным препаратам, а не биологически активным добавкам, так как лекарства проходят строгий контроль качества и клинические испытания.

Целевой уровень витамина D в крови — 30–60 нг/мл (или 75–150 нмоль/л). Без назначения врача и предварительных анализов безопасной профилактической дозой считается 1000 МЕ в день, но не более 4000 МЕ.