Врач Золотарева предупредила об опасности использования общего назального спрея

Использование одного назального спрея несколькими членами семьи может привести к передаче инфекции. Об этом Life.ru сообщила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Во время впрыскивания наконечник назального спрея контактирует со слизистой оболочкой или носовым секретом, на его поверхности могут оставаться микроскопические капли слизи с микроорганизмами. Это может способствовать передаче инфекции, поэтому препарат является средством строго индивидуального использования, и у каждого члена семьи должен быть свой флакон, как указано в инструкциях, пишет сайт «7Дней».

Даже если наконечник визуально выглядит чистым, риск сохраняется, так как микроорганизмы невозможно увидеть невооруженным глазом. При этом не всякое заражение ведет к инфекции: ее развитие определяется количеством возбудителя, его выживаемостью во внешней среде и состоянием защитных барьеров организма. Общий флакон — это дополнительный путь переноса микроорганизмов, которого можно избежать.