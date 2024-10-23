Врач Золотарева предупредила о негативном влиянии недостатка сна на сердечно-сосудистую систему

Регулярный недосып оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и другие процессы в организме. Об этом изданию Life рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиники» Наталия Золотарева.

По словам специалиста, у человека с апноэ, сон, как правило, прерывистый и некачественный. Кратковременная остановка дыхания влияет на выброс адреналина, что, в свою очередь, приводит к артериальной гипертензии. Люди, которые храпят во сне, чаще других подвержены инфарктам и инсультам.

Недостаток сна негативно влияет на обмен веществ и эндокринную функцию, а нехватка глубокого сна нарушает выработку гормонов, таких как грелин и лептин. У людей с подобной проблемой увеличивается риск развития атеросклероза и ишемической болезни сердца, сообщила Золотарева.

Медик призвала россиян избегать употребления алкоголя и кофеина перед сном, ограничить курение и убрать из распорядка дня поздний ужин.