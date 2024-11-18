Врач Золотарева предупредила, что длительный сон увеличивает риск развития сахарного диабета

Чрезмерная сонливость влияет на набор веса и снижает уровень бодрости и активности в течение дня. По словам медика, чаще всего такая проблема возникает на фоне ментальных нарушений, эндокринных сбоев или хронических болезней. Иногда такое происходит из-за приема лекарственных препаратов.

Недостаток сна, как уточнила Золотарева, считается не менее опасной проблемой, чем его избыток. Человек, который спит менее шести часов в сутки, рискует заработать проблемы с сердцем и даже инсульт. Оптимальным количеством сна для поддержания хорошего самочувствия она назвала семь-восемь часов в сутки.