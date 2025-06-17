Врач Золотарева посоветовала «совам» не пытаться вставать с «жаворонками»

Кардиолог и сомнолог Наталия Золотарева обсудила вопрос оптимального времени для пробуждения. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам специалиста, идеальное время для пробуждения определяется не столько конкретным часом, сколько точкой в индивидуальном биоритме человека, которая обеспечивает полное восстановление и синхронизацию с природными циклами.

«Существуют ключевые принципы, которых стоит придерживаться», — отметила врач.

К ним медик отнесла учет хронотипа человека. Так, люди-«жаворонки» склонны просыпаться между пятью и семью часами, у них пик уровня кортизола приходится на раннее утро. «Совы» же биологически настроены на более позднее пробуждение (после семи-девяти часов).

Эксперт посоветовала вставать, когда организм естественно завершил полный цикл сна. А вот попытки изменить время пробуждения вопреки хронотипу ведут к хроническому недосыпу и стрессу, предупредила Золотарева.