Врач Золотарева: хронический недосып может быть связан с нарушением выработки гормонов

Врач-кардиолог Наталия Золотарева в разговоре с изданием Life рассказала о нарушении выработки гормонов у людей с хроническим недосыпанием. По словам медика, в конечном счете эта проблема может повлиять на работу сердца.

Как написало СМИ, у человека с недосыпом и неправильной выработкой гормонов возникает риск развития метаболического синдрома. Качества сна можно улучшить, если соблюдать ряд правил: отказаться от еды и кофе за 2,5 часа до сна, не пользоваться гаджетами и не читать новости.

Золотарева призывает создавать комфортные условия для сна: поддерживать прохладу в комнате и использовать увлажнитель воздуха с наступлением периода отопления.