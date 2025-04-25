Врач Золотарева: характер боли поможет отличить сердечный приступ от невралгии

Кардиолог Наталия Золотарева рассказала, как различить сердечный приступ и невралгию. Так, важно обратить внимание на характер боли, сообщило Здоровье Mail .

По словам врача, при проблемах с сердцем наблюдается чувство сдавливания, тяжести или жжения за грудиной. Неприятные ощущения могут отдавать в левое плечо, руку, нижнюю челюсть или спину. А вот к признакам невралгии относится острая точечная боль, похожая на укол иглы, локализованная строго в определенном участке межреберий.

Медик также отметила, что сердечный приступ сопровождается нехваткой воздуха, холодным потом, головокружением, тошнотой и чувством страха приближающейся смерти. В свою очередь невралгия характеризуется усилением боли при кашле, смехе или поворотах корпуса. Над очагом может возникать онемение или покалывание.