Врач Золотарева: длительный сон может спровоцировать головную боль из-за нарушения кровообращения

Многие мечтают отдохнуть и набраться сил, проспав побольше, но нередко долгий сон заканчивается головной болью. Врач-кардиолог клиники «СМ-Клиника» Наталия Золотарева в комментарии «Газета.Ru» поделилась объяснениями, почему такое случается.

Основной причиной дискомфорта после длительного сна выступает изменение биоритмов организма. Когда режим нарушается, нарушается и гормональный баланс, вырабатываются гормоны стресса, способные вызывать головные боли, мигрень.

Второй фактор — обезвоживание. Во сне наше тело продолжает терять жидкость посредством дыхания и потоотделения. Если пить мало жидкости вечером, утром организму не хватает воды, сосуды головного мозга сжимаются, вызывая неприятные ощущения.

Еще одна причина — нарушения кровообращения. Продолжительная неподвижность в течение сна замедляет кровообращение, мышцы шеи и плечевого пояса напрягаются, что провоцирует спазмирование сосудов головы и боль.

Наконец, причиной неприятных ощущений может оказаться низкий уровень сахара в крови. Сон на голодный желудок ведет к тому, что глюкоза расходуется организмом быстрее, и наступает головная боль от нехватки энергии.