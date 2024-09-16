Врач Золотарев посоветовал принимать гидролизат коллагена натощак и курсом не менее трех месяцев

Холодец является блюдом с высоким содержанием коллагена. Вот только вещество из него усваивается крайне плохо. Об этом рассказал интегративный врач ортомолекулярной медицины Андрей Золотарев в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, идеальный источник «пептидов молодости» — гидролизаты коллагена. Их необходимо принимать курсом не менее трех месяцев и натощак.

«Если съесть первое, второе, третье блюда и компот, а сверху положить коллаген, то всасываемость его пептидов будет невысокой», — пояснил медик.

Он также напомнил, что после 30 лет синтез собственного коллагена в организме снижается, после 45 лет — практически прекращается.