Врач Знаменский: йодопрофилактика после ядерного взрыва принесет только вред

Врач-радиолог Игорь Знаменский рассказал об эффективности йодопрофилактики в случае ядерного взрыва. Слова эксперта опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

По его мнению, при попадании радиоактивного йода в атмосферу соответствующие меры бессмысленны. Кроме того, они могут нанести вред организму.

«Внеся дополнительный йод в щитовидную железу, мы ограничим его выведение. Если до этого туда попал йод радиоактивный, может случиться так, что лучевая нагрузка при этом в разы увеличится», — пояснил профессор.

Он также отметил, что йодопрофилактика необходима в ситуациях, когда опасное облако еще не настигло.

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