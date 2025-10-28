Врач Зятикова предупредила, что избыток соли в рационе может ослаблять костную ткань

Врач-эндокринолог Ирина Зятикова в интервью «Газете.Ru» рассказала о продуктах, которые негативно влияют на состояние костной ткани и могут привести к остеопорозу и переломам.

Она подчеркнула, что продукты, содержащие большое количество соли, сахара, кофеина и газированных напитков, могут выводить из организма жизненно важные минералы, такие как кальций, магний и фосфор, написали «Известия».

Зятикова отметила, что соленая пища, присутствующая в колбасах, полуфабрикатах и хлебе, особенно опасна, так как она способствует выведению кальция из организма. Это может привести к нарушению регенерации костной ткани и повышению риска переломов.

Таким образом, эндокринолог подчеркнула важность сбалансированного питания и ограничения потребления продуктов, способствующих деградации костной ткани.