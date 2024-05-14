Врач Зиркуева: при боли в горле не стоит есть жирную и острую пищу | 360°

Здоровье 14 мая 2024, 13:35 Врач Зиркуева: при боли в горле не стоит есть жирную и острую пищу

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При першении и раздражении горла из рациона следует исключить жирную, острую, соленую, кислую, слишком холодную или горячую пищу. Об этом рассказала врач-оториноларинголог Асият Зиркуева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, перечисленная еда может спровоцировать раздражение задней стенки глотки. Также при боли в горле не стоит пить слишком горячие напитки, они обжигают слизистую и вызывают еще большее воспаление, сообщил RT.

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Лечение лучше всего начинать с полосканий, пастилок для смягчения боли, обильного питья и проветривания комнат, отметила врач.