Врач Зиннатуллин подчеркнул значимость завтрака для пищеварения

Марат Зиннатуллин, гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук, объяснил важность завтрака для поддержания нормального процесса пищеварения. Об этом сообщило ОТР .

По словам врача, при первом приеме пищи желудок запускается и начинает функционировать.

«Дальше желчный пузырь сокращается, выделяется желчь, предотвращая таким образом застойное явление в желчном пузыре», — добавил медик.

Специалист подчеркнул, что игнорирование завтрака или его систематические пропуски могут стать причиной концентрации желчи — сладж-синдрома. Такое состояние увеличивает вероятность образования камней в желчном пузыре, добавил RT.