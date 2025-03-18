Врач Зинченко: нарушения в вегетативной нервной системе могут возникать из-за стресса
Врач-невролог Ирина Зинченко поделилась информацией с «ФедералПресс» о симптомах и лечении вегетососудистой дистонии.
«Пациенты с ВСД часто не имеют серьезных органических патологий, но сталкиваются с сильным дискомфортом», — отметила специалист.
По ее словам, нарушения в работе вегетативной нервной системы возникают из-за стресса, переутомления, потрясений и малоподвижного образа жизни. Среди основных симптомов — скачки давления, панические настроения, онемение конечностей и головокружение.
Чтобы улучшить состояние, важно соблюдать режим труда и отдыха, спать не менее восьми часов, гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, отказаться от кофеина, алкоголя и никотина, а также устранить источники стресса.
При обострении заболевания стоит обратиться за помощью к неврологу или психотерапевту.