Врач Зиганшина отметила, что симптомы теплового удара у детей могут включать слабость, вялость и капризность

Врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Эльвира Зиганшина в беседе с РИАМО обратила внимание на опасность теплового удара для детей в жаркую погоду, особенно в автомобилях и колясках.

По словам врача, организм ребенка нагревается значительно быстрее, чем у взрослого, из-за недостаточно развитого механизма терморегуляции. Для защиты малыша в коляске необходимо использовать козырек, а также выбирать легкую одежду — боди, шорты и майки, добавил «Петербургский дневник».

«Обязательно — головной убор с козырьком — панама или кепка», — подчеркнула Зиганшина.

Симптомы перегрева у детей могут включать слабость, ступор, вялость, капризность и потерю сознания. Кожа ребенка краснеет и покрывается испариной. Дети постарше могут жаловаться на резкую головную боль, слабость, тошноту, звон в ушах и рвоту.