Врач Журавлева назвала пятнистый загар признаком солнечного грибка
Многие стремятся получить ровный и красивый загар во время отпуска, но иногда на коже появляются пятна, которые могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Об этом рассказала дерматолог Мария Журавлева в беседе с сайтом KP.RU.
По словам врача, при виде неровного загара первым делом можно подумать об отрубевидном лишае, который вызывается так называемым солнечным грибком Malassezia furfur.
«В норме этот грибок живет на нашей коже в небольших количествах, но у некоторых людей, склонных к повышенной потливости и повышенной активности сальных желез, он начинает активно размножаться», — пояснила медик.
Она отметила, что пятнистый лишай проявляется как пятна цвета «кофе с молоком», покрытые чешуйками, что создает эффект ложной лейкодермии и препятствует нормальному загару.