Врач Журавлева назвала пятнистый загар признаком солнечного грибка

Многие стремятся получить ровный и красивый загар во время отпуска, но иногда на коже появляются пятна, которые могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Об этом рассказала дерматолог Мария Журавлева в беседе с сайтом KP.RU .

По словам врача, при виде неровного загара первым делом можно подумать об отрубевидном лишае, который вызывается так называемым солнечным грибком Malassezia furfur.

«В норме этот грибок живет на нашей коже в небольших количествах, но у некоторых людей, склонных к повышенной потливости и повышенной активности сальных желез, он начинает активно размножаться», — пояснила медик.

Она отметила, что пятнистый лишай проявляется как пятна цвета «кофе с молоком», покрытые чешуйками, что создает эффект ложной лейкодермии и препятствует нормальному загару.