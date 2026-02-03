Врач Жукова указала на отсутствие принципиальной разницы между бюстгальтерами с косточками и без
Онколог-маммолог Елена Жукова рассказала «Известиям», как правильно выбрать бюстгальтер. Основная функция изделия — формирование эстетичной формы и поддержка тканей.
По словам эксперта, модели с косточками делают конструкцию более жесткой и помогают удерживать форму, но с медицинской точки зрения принципиальной разницы между бюстгальтерами с косточками и без них нет. Главное — чтобы было удобно и красиво.
Особое внимание врач посоветовала уделять посадке белья. Если лямки постоянно спадают или бюстгальтер приходится поправлять, это признак неверно подобранного размера. Слишком маленькие или чрезмерно свободные модели могут вызывать дискомфорт, нарушать фиксацию груди и влиять на осанку.