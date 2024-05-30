Врач Жукова: интервальное голодание улучшает самочувствие

Диета, в частности интервальное голодание без снижения калорийности, улучшает общее самочувствие и снижает риск развития различных заболеваний у здоровых людей. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Дарья Жукова в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, ограничение суточной калорийности рациона также положительно влияет на показатели гормонов, отвечающих за адаптацию к внешним стрессам. Кроме того, диеты благотворно сказываются на здоровье людей с аутоиммунными заболеваниями, сообщил сайт kp.ru.

При этом интервальное голодание полезно только для взрослых людей. Молодежи оно противопоказано, отметила Жукова.