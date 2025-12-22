Врач Жук предупредил, что неправильный прикус может способствовать визуальному старению лица

Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук из клиники OrthoLike рассказал «Известиям» , что неправильный прикус не только вредит здоровью зубов, но и может способствовать визуальному старению лица.

По словам эксперта, из-за неправильного прикуса нижняя челюсть может смещаться, что приводит к стиранию зубов и снижению высоты прикуса — расстояния между челюстями. В результате нижняя челюсть западает, высота нижней трети лица уменьшается, что добавляет возраста.

Ортодонт отметил, что косметические процедуры, такие как инъекции или нитевой лифтинг, не устраняют причину проблемы. Для долгосрочного эффекта необходимо восстановить правильную анатомию зубного ряда и высоту прикуса.

Для точной диагностики применяется кондилография — метод исследования височно-нижнечелюстного сустава. Он позволяет оценить функциональность сустава и рассчитать оптимальную форму и размер утраченных или поврежденных моляров.

«Это не только предотвращает дальнейшее стирание зубов и проблемы с ВНЧС, такие как боли и щелчки, но и обеспечивает долговременную поддержку мягких тканей лица, сохраняя его молодой и подтянутый овал», — заключил специалист.

Таким образом, коррекция прикуса с учетом его высоты становится комплексным решением, объединяющим стоматологическое здоровье и эстетику.