Врач Жовтан рассказала, что больше всего от фотодерматита страдают люди со светлой кожей

Дерматолог Наталия Жовтан рассказала Life.ru о фотодерматите — острой аллергической реакции кожи на ультрафиолет. Она прокомментировала ситуацию с ростом числа заболевших среди россиян в Турции, где температура воздуха превышает 35 градусов.

Фотодерматит проявляется сыпью и высокой температурой. По словам Жовтан, недуг может настигнуть даже при использовании крема с высокой защитой от солнца. Особенно подвержены заболеванию люди со светлой кожей, голубыми или зелеными глазами и светлыми волосами. Им рекомендуется избегать нахождения под открытым солнцем в самые жаркие часы.

В условиях жаркого климата кожа испытывает стресс, а солнцезащитный крем не блокирует ультрафиолет полностью, отметила дерматолог. Для максимальной защиты необходимо наносить крем каждые два часа, особенно после контакта с водой. Жовтан напомнила о важности светлой одежды, открытой обуви и солнцезащитных очков летом.

«Под воздействием солнца происходит фотосенсибилизация, активация аллергической реакции. Также болезнь может возникнуть после контакта с фототоксическими или фотосенсибилизирующими веществами, такими как некоторые лекарства, косметика или растения», — добавила специалист.

По ее словам, на жарких курортах не следует принимать тетрациклины, фторхинолоны, сульфаниламиды, некоторые диуретики и противовоспалительные средства.