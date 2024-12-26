Врач Жовтан: метанол в дешевых духах может вызывать симптомы утомления

Косметолог-дерматолог Наталия Жовтан в беседе с «Известиями» оценила ситуацию с продажей в России большого количества парфюма, который является подделкой или дешевой репликой известных брендов.

Она напомнила, что нередко в составе таких ароматов можно обнаружить метанол, который способен вызывать симптомы утомления, раздражения глаз и кожные реакции. Метанол также известен как источник головной боли и потери мышечной координации.

Кроме того, компоненты поддельных парфюмов могут преобразовываться в формалин. Этот токсичный компонент способен спровоцировать рак печени, в более легких случаях — вызывать неприятные ощущения, такие как тошнота, головная боль и головокружение.