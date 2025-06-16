Врач Жоголева сообщила, что всплеск аллергических заболеваний связан с последствиями ударов по микрофлоре

В процессе совместного проживания члены семьи неизбежно обмениваются микрофлорой — через поцелуи, использование общей посуды и другие контакты. Ученые считают микробиоту едва ли не всемогущей, поскольку она участвует во многих процессах в организме и даже может управлять ими. Врач аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева рассказала KP.RU , что всплеск аллергических заболеваний связан с последствиями ударов по микрофлоре.

Международная команда ученых провела исследование, в котором участвовали несколько сотен пар молодоженов. В половине семей у одного из супругов были проблемы со сном и тревожное расстройство. У всех добровольцев взяли анализы слюны для определения состава микрофлоры во рту и уровня кортизола («гормона стресса»).

Через шесть месяцев участники эксперимента снова прошли тестирование и сдали анализы. Оказалось, что в парах, где один из супругов страдал от тревожности и бессонницы, аналогичные психологические проблемы появились у второго партнера. Микрофлора во рту у изначально здорового, спокойного супруга изменилась и стала сходной с микробиотой тревожного члена семьи. Также у прежде безмятежных партнеров в слюне вырос уровень кортизола.

Ученые пришли к выводу, что представители микрофлоры могут передаваться от одного партнера к другому и влиять на его психическое состояние. Предполагается, что оральная микробиота может напрямую нарушать гематоэнцефалический барьер или оказывать косвенное воздействие на мозг другими путями.

Также микрофлора тесно связана с набором лишнего веса. Определены виды бактерий, численность которых сильно повышена у полных людей, рассказала эксперт.