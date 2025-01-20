Врач Жоголева: акупунктура способствует снятию болевых ощущений

Акупунктура – это эффективный способ борьбы с болью, признанный современной медициной. Он дополняет традиционные методы лечения, рассказала РИАМО врач-рефлексотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Жоголева.

Врач утверждает, что акупунктура способствует снятию болевых ощущений и мышечного напряжения. Она эффективна, например, при борьбе с болью в пояснице.

Иглоукалывание воздействует на биологически активные точки тела посредством введения тонких стерильных игл. Эти точки связаны с нервными окончаниями, кровеносными сосудами и рецепторами, что стимулирует восстановительные процессы в организме.

Одним из результатов процедуры является стимулирование выработки гормонов, таких как серотонин, который уменьшает уровень стресса и поднимает настроение. Блокировка боли происходит на уровне нервной системы, а мышцы расслабляются благодаря нормализации их функций. Акупунктура также помогает организму легче справляться со стрессовыми ситуациями, уменьшая их негативное воздействие.

Существует несколько видов акупунктуры. Традиционный метод предполагает воздействие на точки тела, а аурикулотерапия — на ушные раковины. Используются также микроиглы или вакуумная терапия с применением специальных банок для улучшения кровотока.