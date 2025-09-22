Врач Животов отметил, что витамин D эффективно помогает при лечении простуды

Витамин D эффективно помогает при лечении простуды. Врач-остеопат Владимир Животов в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что этот витамин содержится в рыбных продуктах, а также доступен в каждой аптеке.

Животов сказал: «Самое лучшее лекарство от простуды — это витамин D. При его дефиците люди болеют намного чаще. Он содержится в селедке, в печени трески, хотя я бы советовал принимать его отдельно, ведь он продается в каждой аптеке и дешево стоит. От его количества зависят настроение человека и его активность».

Медик добавил, что когда у человека нет сил, достаточно принять витамин D, и уже через два дня он сможет чувствовать себя намного лучше.