Врач Жиляева рассказала, что низкая физическая активность грозит офисным сотрудникам ухудшением здоровья | 360°

Здоровье 25 апреля 2024, 16:06 Врач Жиляева рассказала, что низкая физическая активность грозит офисным сотрудникам ухудшением здоровья

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Низкая физическая активность и ухудшение зрения — две ключевые проблемы офисных сотрудников. Об этом «Аргументам и фактам» рассказала главный областной специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кузбасса Тамара Жиляева.

Тем, кто трудится в офисе, следует выделять хотя бы пять минут на небольшую зарядку и самомассаж шеи и спины. Во время обеда можно 20-30 минут прогуляться в парке или походить по лестнице вверх-вниз.

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Перечисляя рекомендации по сохранению зрения, врач порекомендовала делать небольшие перерывы в работе за компьютером и использовать увлажняющие капли, чтобы не спровоцировать синдром «сухого глаза».