Врач Жиляев: исключение белка из рациона во время поста может привести к потере мышечной ткани

Во время Великого поста важно грамотно подходить к рациону, чтобы не возникло дефицита белка. Об этом ИА НСН сообщил врач-эндокринолог, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев.

Это может привести к потере мышечной ткани и последующему набору веса. Растительные источники белка — бобовые, чечевица, нут, фасоль, горох, цельнозерновые крупы, макароны, хлеб, соевые продукты, орехи и семечки. Врач рекомендует включать их в ежедневный рацион.

Ранее россиянам посоветовали отказаться от сдобных пасхальных куличей людям с целиакией или сахарным диабетом.