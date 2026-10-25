Врач Жернова назвала осенние симптомы дефицита железа и гипотиреоза

Терапевт Жернова: тяга к сладкому может указывать на инсулинорезистентность

Постоянная слабость, зябкость и желание есть сладкое осенью могут сигнализировать о нарушениях здоровья. Эти симптомы не стоит объяснять только сменой сезона, рассказала врач-терапевт, диетолог Светлана Жернова, сообщает Газета.ru .

По словам специалиста, усталость даже после семи–девяти часов сна может быть признаком дефицита железа или нарушения работы щитовидной железы. При гипотиреозе к ней нередко добавляются сонливость, зябкость, снижение концентрации и сухость кожи.

Тяга к десерту через один–два часа после плотной еды, особенно вместе с упадком сил или набором веса, может указывать на инсулинорезистентность.

Холод и отопление вызывают сухость и шелушение кожи. Если уход не помогает или появляются другие симптомы, врач оценивает питание, состояние желудочно-кишечного тракта и эндокринные факторы.

Небольшое усиление выпадения волос осенью возможно из-за сезонных колебаний. Выраженное выпадение может проявиться через несколько месяцев после инфекции, высокой температуры, стресса, операции или существенного похудения.

Жернова пояснила: если симптомы сохраняются или усиливаются, врач оценивает их в совокупности и при необходимости назначает обследование, передает радио Sputnik.