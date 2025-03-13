Врач Жемчугов: вакцинация от клещевого энцефалита проходит в два этапа

Из-за теплой погоды в России клещи проснулись раньше времени. Врач Владислав Жемчугов рассказал в беседе с радио Sputnik, что делать, если первую прививку от энцефалита вы не сделали осенью.

Как правило, вакцинация от клещевого энцефалита проходит в два этапа: первая прививка ставится в ноябре, вторая — в марте. По мнению Жемчугова, можно обойтись и одной инъекцией, но защита будет слабее. Через 21 день после инъекции наступает пик иммунного ответа, а затем количество антител уменьшается. Если сделать еще одну прививку, то иммунный ответ увеличится.

Вакцина защищает только от энцефалита, от боррелиоза она не спасет. Это заболевание встречается чаще энцефалита. Его симптомы — красные пятна, головная боль, повышение температуры. Необходимо немедленно обратиться к врачу, если появились эти симптомы, чтобы предотвратить развитие болезни.

Жемчугов также советует использовать другие методы защиты от инфекций, переносимых клещами. Например, одеваться на прогулку так, чтобы минимизировать открытые участки тела.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте