Врач Жемчугов: вакцинация от клещевого энцефалита проходит в два этапа

Из-за теплой погоды в России клещи проснулись раньше времени. Врач Владислав Жемчугов рассказал в беседе с радио Sputnik , что делать, если первую прививку от энцефалита вы не сделали осенью.

Как правило, вакцинация от клещевого энцефалита проходит в два этапа: первая прививка ставится в ноябре, вторая — в марте. По мнению Жемчугова, можно обойтись и одной инъекцией, но защита будет слабее. Через 21 день после инъекции наступает пик иммунного ответа, а затем количество антител уменьшается. Если сделать еще одну прививку, то иммунный ответ увеличится.

Вакцина защищает только от энцефалита, от боррелиоза она не спасет. Это заболевание встречается чаще энцефалита. Его симптомы — красные пятна, головная боль, повышение температуры. Необходимо немедленно обратиться к врачу, если появились эти симптомы, чтобы предотвратить развитие болезни.

Жемчугов также советует использовать другие методы защиты от инфекций, переносимых клещами. Например, одеваться на прогулку так, чтобы минимизировать открытые участки тела.