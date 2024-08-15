Врач Жемчугов: тем, кто работает с людьми, необходимо сделать прививку от гриппа уже сейчас
Тем, кто работает с людьми, необходимо пройти вакцинацию от гриппа уже сейчас. Об этом сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов, передала «Вечерняя Москва».
Медик упомянул людей таких профессий как учителя, кассиры, доктора.
«Им стоит ввести вакцину от гриппа, чтобы болезнь меньше передавалась дальше. К тому же если они сами заболеют, то перенесут это легче», — сказал Жемчугов.
Прививка от гриппа имеет ряд противопоказаний, поэтому перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом, добавил специалист.