Врач Жемчугов: тем, кто работает с людьми, необходимо сделать прививку от гриппа уже сейчас

Тем, кто работает с людьми, необходимо пройти вакцинацию от гриппа уже сейчас. Об этом сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов, передала «Вечерняя Москва».

Медик упомянул людей таких профессий как учителя, кассиры, доктора.

«Им стоит ввести вакцину от гриппа, чтобы болезнь меньше передавалась дальше. К тому же если они сами заболеют, то перенесут это легче», — сказал Жемчугов.

Прививка от гриппа имеет ряд противопоказаний, поэтому перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом, добавил специалист.