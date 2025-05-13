Врач Жемчугов: симптомы энцефалита могут проявиться спустя длительное время после заражения

Согласно его комментариям, симптомы болезни могут проявиться спустя длительное время после заражения, иногда даже через полгода. Инкубационный период колеблется от одной недели до шести месяцев и зависит от множества факторов, включая количество вируса, попавшего в организм при укусе насекомого, индивидуальные особенности иммунной системы пациента и прочие обстоятельства, написали «Известия».

Заболевание характеризуется резким повышением температуры тела, интенсивной головной болью, часто доходящей до степени помутнения сознания. Далее развиваются болезненные ощущения вдоль нервных путей организма, затрагивая спинной мозг и периферические нервы.

Владислав Жемчугов настоятельно рекомендует незамедлительно извлекать извлеченного клеща и сдавать его на лабораторное обследование, поскольку своевременная диагностика способствует эффективному лечению заболевания.