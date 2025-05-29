Врач Жемчугов предупредил москвичей о высоком уровне ультрафиолета

В течение ближайших двух дней в столице прогнозируется повышенный уровень ультрафиолетового излучения. Об этом сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с Life.ru .

По словам специалиста, Москва находится далеко от экватора, где солнечные лучи наиболее активны и опасны. Однако если не использовать SPF-крем, то есть риск получить ожоги. Защита от ультрафиолета особенно важна во время пребывания на пляже.

«Если яркое солнце будет длиться год, то, может быть, морщины, рак кожи или старение будут», — предупредил медик.

Как пояснил эксперт, за такой долгий период сформируется загар, который будет защищать кожу от негативных факторов. Но все же не стоит забывать про средства с SPF в дни наиболее высокой активности солнца, добавил Жемчугов.