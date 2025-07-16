Врач Жемчугов предупредил, что менингококцемию можно принять за аллергию

В России зафиксирован значительный рост случаев менингококковой инфекции. Среди ее форм выделяется менингококцемия, которую сложно диагностировать. О симптомах заболевания рассказал иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с сайтом KP.RU .

«Это тяжелейшая форма, когда микроб попадает в кровь. На теле появляется сыпь, похожая на кровоизлияния, пятна, синячки. Она плоская, не выступает над кожей», — пояснил медик.

По его словам, врачи, которые ранее никогда не сталкивались с заболеванием, ошибочно диагностируют аллергию у таких пациентов. Однако необходимо оперативно выявить характерные признаки инфекции. Среди них — угнетение надпочечников, падение давления и температуры.