Врач Жегулина объяснила, что современные люди выглядят моложе из-за изменения образа жизни

Если сравнивать себя со сверстниками на советских фотографиях, можно заметить, что родители и бабушки с дедушками в молодости кажутся значительно старше, чем современная молодежь. Причины объяснила генетик Ирина Жегулина в беседе с сайтом KP.RU .

По ее словам, существенно поменялись эпигенетические факторы — внешние условия, которые влияют на работу генов. Полвека назад образ жизни, быт были совсем другими. Люди занимались тяжелым физическим трудом, работали на производстве, поднимали целину.

У женщин домашнее хозяйство отнимало куда больше сил, чем сейчас, когда есть современная бытовая техника. Все это — повышенные физические нагрузки на работе и дома — ускоряют износ суставов, других систем организма. Быстрее происходит и внешнее увядание.

Важную роль играет защита кожи от ультрафиолета. Раньше люди работали в огороде, в полях, загорали как придется. Сегодня уже достоверно известно: фотостарение — мощнейший фактор преждевременного увядания кожи.