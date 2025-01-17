Врач Жарова: 250 миллилитров свекольного сока помогут снизить давление

Употребление от 250 до 500 миллилитров свекольного сока в день может способствовать небольшому снижению артериального давления. Об этом заявила кандидат медицинских наук, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии ФДПО Пироговского университета Мария Жарова в беседе с сайтом « Аргументы и факты ».

Врач ссылалась на исследование, участники которого ежедневно в течение трех месяцев пили 250 миллилитров свекольного сока. Выяснилось, что у испытуемых действительно наблюдалось снижение давления, однако оно было незначительным — всего четыре-пять миллиметров ртутного столба.

По словам медика, пациентам с гипертонической болезнью можно употреблять данный продукт, но не стоит забывать о приеме необходимых лекарств. Важно отметить, что речь идет о сырой свекле — ее употребление даст лучший эффект. Можно даже не выжимать сок, а просто есть корнеплод, добавила «Свободная пресса».