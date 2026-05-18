Врач Жабоева заявила, что миостимуляторы опасны при онкологических болезнях, миомах матки и беременности

Доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог и косметолог Светлана Жабоева в интервью радио Sputnik рассказала, почему нельзя использовать миостимуляторы без рекомендации специалиста.

Врач объяснила, что миостимулятор — это устройство, воздействующее на мышцы с помощью электрических импульсов. Оно имитирует нервные сигналы, пульсацию, и таким образом заставляет мышцы «тренироваться». По словам эксперта, эффективность миостимуляторов зависит от множества факторов.

«При грамотном использовании есть плюсы, такие как улучшение мышечного тонуса, активация обмена веществ, улучшение кровообращения, помощь в реабилитации, коррекция фигуры», — отметила профессор.

Однако неправильное применение может нанести серьезный вред, так как ток воздействует не только локально, но и на весь организм.

Светлана Жабоева подчеркнула, что без предварительного обследования миостимуляторы могут навредить здоровью. Например, при онкологических заболеваниях, миомах матки, проблемах с сердцем, беременности, варикозе и тромбофлебите использование миостимуляторов категорически противопоказано. Кроме того, активация определенных мышц может компенсаторно влиять на другие мышцы тела, вызывая боли в пояснице, плечевом корпусе, головные боли и обострение хронических заболеваний.

Эксперт призвала людей заботиться о своей безопасности и консультироваться с врачом перед использованием миостимуляторов. «Вы должны понимать, какая физическая сила, ток, ультразвук, термическое воздействие на вас будет влиять, насколько это вам безопасно? А это возможно только после консультации с врачом», — заключила Жабоева.