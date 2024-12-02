Врач Землянухина: для защиты от микоплазменной пневмонии нужно постараться избегать людных мест

Врач-терапевт Анна Землянухина в беседе с «Абзацем» рассказала, как защититься от микоплазменной пневмонии.

Ранее СМИ писали, что в России началась вспышка микоплазменной пневмонии — число случаев заражения подскочило в четыре раза.

По словам медика, чтобы избежать заражения, важно как можно реже появляться в общественных местах. Все дело в том, что эта болезнь передается воздушно-капельным путем, а вакцины от нее нет.

«В местах скопления людей лучше пользоваться медицинским респиратором. Маски тоже защищают, но хуже. Важно вовремя обратиться к врачу, не запускать болезнь», — сообщила врач.

Терапевт пояснила, что отсутствие должного лечения приводит к дыхательной недостаточности, скоплению жидкости в легких и сепсису.