Врач Зеленкова-Захарчук указала на связь подавленных эмоций и болезней щитовидки

Хронический стресс негативно сказывается на работе нервной системы и может стать причиной серьезных заболеваний. Об этом рассказала психиатр и психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук в беседе с сайтом KP.RU.
По словам эксперта, подавленные негативные эмоции могут привести к проблемам со сном, ухудшению синтеза гормонов и сбоям в репродуктивной системе. Также может возникнуть тиреотоксикоз, который характеризуется выработкой избыточного количества гормонов щитовидной железы.
Зеленкова-Захарчук подчеркнула, что очень важно выражать свои эмоции, чтобы они не стали хроническими и не привели к заниженной самооценке и состоянию беспомощности. Врач посоветовала обсуждать проблемы с близкими, заниматься спортом и работать с психологом, передала «Вечерняя Москва».
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