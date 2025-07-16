Врач Зеленкова-Захарчук указала на связь подавленных эмоций и болезней щитовидки

Хронический стресс негативно сказывается на работе нервной системы и может стать причиной серьезных заболеваний. Об этом рассказала психиатр и психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук в беседе с сайтом KP.RU .

По словам эксперта, подавленные негативные эмоции могут привести к проблемам со сном, ухудшению синтеза гормонов и сбоям в репродуктивной системе. Также может возникнуть тиреотоксикоз, который характеризуется выработкой избыточного количества гормонов щитовидной железы.

Зеленкова-Захарчук подчеркнула, что очень важно выражать свои эмоции, чтобы они не стали хроническими и не привели к заниженной самооценке и состоянию беспомощности. Врач посоветовала обсуждать проблемы с близкими, заниматься спортом и работать с психологом, передала «Вечерняя Москва».