Врач Зеленкова-Захарчук указала на риск гормональных сбоев из-за подавленной злости

Психиатр и психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала KP.RU , что злость — это не враг, а важный сигнал, помогающий защитить себя и восстановить внутренний баланс.

Врач посоветовала научиться направлять эмоции в действие, а не внутрь себя.

«Важно учиться управлять эмоциями, которые зачастую в обществе маркируются как „негативные“, неприемлемые, недопустимые для выражения на людях», — пояснила медик.

По ее словам, подавленная злость может привести к различным заболеваниям, включая гормональные сбои и хроническую усталость. Когда человек постоянно «глотает» обиды, его организм живет в режиме стресса: нарушается сон, растет тревожность, может страдать эндокринная система.