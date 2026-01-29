Врач Зеленкова-Захарчук посоветовала начать похудение с разнообразного и сбалансированного питания

Психиатр и психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук подчеркнула важность осознанного подхода к питанию при похудении. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам врача, жесткие запреты создают внутренний конфликт и повышают риск срыва.

«Чтобы восстановить и удерживать здоровое пищевое поведение, нужно не создавать табу, а научиться питаться разнообразно, сбалансированно и нормальными порциями», — отметила медик.

Она также предложила использовать принцип компенсации: планировать высококалорийные блюда на первую половину дня и компенсировать их физической активностью. Значение имеет и мотивация. Как пояснила специалист, гибкий подход помогает сохранить психологический комфорт и долгосрочный результат.