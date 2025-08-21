Врач Зеленкова-Захарчук назвала ночные перекусы признаком психического расстройства

Прием пищи ночью считается отклонением от нормы, и такие перекусы могут быть признаком серьезного расстройства — синдрома ночной еды. Об этом рассказала психиатр-психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук в беседе с сайтом KP.RU .

К главным проявлениям недуга медик отнесла регулярные перекусы в темное время суток.

«Человек просыпается ночью и ест, делая это регулярно — не менее двух раз в неделю», — пояснила эксперт.

По ее словам, от синдрома ночной еды страдают около 1,5% населения. Психическое расстройство требует внимания, так как оно может привести к хроническим болезням и значительно снижать качество жизни.