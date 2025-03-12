Врач Завалко: сонливость в общественных местах может быть синдромом апноэ

Многие из нас иногда засыпают на рабочем месте или в транспорте. Невролог-сомнолог Ирина Завалко рассказала «ТСН24» о причинах сонливости в общественных местах.

Когда человек долго не спит и сильно устает, то может заснуть где угодно: на лекции, в электричке или даже во время разговора. Такой симптом может быть вызван серьезным недосыпом или нарушением сна, например, синдромом обструктивного апноэ.

Есть еще одно заболевание — нарколепсия, при котором появляется желание уснуть днем, прямо во время ходьбы или беседы. Иногда на сонливость влияют скучные обстоятельства вокруг: монотонная речь, духота или укачивание. Пик сонливости проявляется после обеда, это связано с циркадными ритмами и усиливается после приема пищи.

Некоторым людям сложно заснуть в непривычных условиях, им требуются их собственные постельные принадлежности, беруши и другие аксессуары. Это может быть как особенностью нервной системы, так и просто консерватизмом. Если человек плохо спит в поездках, лучше подготовиться заранее или обратиться к врачу за рекомендациями.